22 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 апреля объединяет экологические, исторические и профессиональные праздники: от Международного дня Матери-Земли и открытия Бразилии до дня «старых программистов» в России. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 апреля

Международный день Матери‑Земли

22 апреля 1970 года по инициативе общественности и политиков США была проведена масштабная экологическая акция, которая считается первым Днем Земли. Спустя почти 40 лет, в 2009 году, Генеральная Ассамблея ООН официально учредила Международный день Матери‑Земли, подчеркивая, что планета и ее экосистемы — наш общий дом.

По всему миру в этот день проходят акции по посадке деревьев, очистке берегов и городских пространств, образовательные программы для школьников и студентов, а также тематические онлайн‑кампании с ежегодными темами, например, в 2025 году это «Our Power, Our Planet» — «Наша сила, наша планета».

День старого программиста

В России отмечают неофициальный праздник программистов старой закалки, поскольку цифровое представление даты 22.04. соответствует устаревшей кодировке специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» — 2204.

Сейчас официальный День программиста в России — 256-й день года (13 сентября), но «старая гвардия» сохранила традицию отмечать свой праздник.

День мухлевщиков

Шутливый международный праздник, посвященный обману в настольных и карточных играх. Его отмечают любители гейминга и юмористических турниров. В этот день можно, например, устроить с друзьями показ фокусов, демонстрируя ловкость рук, или сразиться в настольную игру, где требуются ловкость, хитрость и находчивость.

Какие памятные даты отмечают 22 апреля в других странах

День памяти жертв Холокоста — Сербия. Эта памятная дата отмечается в стране ежегодно 22 апреля. Государственные и общественные деятели, а также ветераны собираются на месте бывшего концлагеря Саймиште в Белграде для возложения венков к памятнику узникам и проведения траурных мероприятий.

День «На Бога уповаем» — США. Девиз «На Бога уповаем» («In God We Trust») впервые появился на двухцентовой монете, выпущенной Актом конгресса от 22 апреля 1864 года, и со временем стал официальным девизом страны — его начали печатать и на банкнотах. Цель праздника — напомнить о религиозном и культурном значении выбранного лозунга.

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День Стивена Лоуренса — Великобритания. Это траурная дата в память о 18-летнем чернокожем подростке, убитом расистами в 1993 году. Только в 2012 году, после повторного расследования, двое из нападавших были осуждены за убийство и приговорены к пожизненному заключению. В 2018 году премьер‑министр Тереза Мэй объявила об учреждении Stephen Lawrence Day — ежегодного национального памятного дня борьбы против расизма.

День открытия Бразилии. 22 апреля 1500 года португальская экспедиция под командованием Педру Алвариша Кабрала достигла побережья Южной Америки, что считается официальным открытием Бразилии. Кабрал направлялся в Индию, но из-за отклонения курса на запад оказался у берегов современного штата Баия. Первоначально землю назвали Терра-де-Вера-Круш (Земля Истинного Креста), но позже закрепилось название Бразилия — от дерева пау-бразил, ценившегося в Европе за красную древесину.

Интересные факты о Дне открытия Бразилии Спорные моменты



• «Случайность» открытия. Ряд исследователей утверждает, что Кабрал действовал по тайному приказу короля Мануэла I. Опытные штурманы экспедиции (включая Бартоломеу Диаша) вряд ли могли случайно преодолеть 4000 км в океане.



• Колониальное наследие. Праздник критикуют за игнорирование трагедии коренных народов и африканских рабов. Некоторые активисты предлагают переименовать день в «День сопротивления».



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• Первое сообщение об открытии — письмо Перу Васа де Каминьи — детально описывало природу и жителей Бразилии, но португальского короля больше интересовали специи из Индии.



• Рио-де-Жанейро, ставший символом Бразилии, был основан позже — в 1565 году, после изгнания французских колонистов.

Церковные праздники 22 апреля

Светлый Вторник

Второй день Светлой седмицы — первой недели после Пасхи. Вся седмица посвящена радости Воскресения Христова. Богослужения в эти дни совершаются при открытых Царских вратах, а верующие приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

Как и в другие дни Светлой седмицы, в Светлый Вторник запрещено ругаться, сквернословить, переедать и употреблять много алкоголя. На протяжении всей Светлой недели принято читать тропарь, кондак и ипакой (разновидность церковного молитвословия) Часов Пасхи. Посещение кладбищ и поминовение усопших в Светлый Вторник не приветствуется.

Откуда взялось народное название праздника — Купальница? В некоторых регионах России, например, в Поволжье, Светлый Вторник называли «Купальницей» из-за весенних обрядов, связанных с водой.



• Обливание водой, что символизировало очищение и пробуждение природы.

• Умывание росой. Считалось, что утренняя роса в этот день обладает целебной силой.

• Купание в реках после долгого зимнего запрета на контакт с открытой водой, связанного с поверьями о русалках.



Важно: церковь не одобряла языческие элементы этих обычаев, но народ часто сочетал их с христианскими традициями.

Праздник иконы Божией Матери Цесарской (Царской)

Икона Божией Матери Цесарской (иногда ее называют «Царской») связана с чудесным событием в городе Цезарее Каппадокийской (Малая Азия). Согласно легенде, в IV веке святителю Григорию Чудотворцу явилась Богородица с апостолом Иоанном Богословом и повелела установить правильное учение о Ее роли в Церкви. Это явление стало основой почитания иконы.

Название иконы «Цесарская» (от лат. Caesar — «цезарь», «царь») подчеркивает царственное достоинство Богородицы как Небесной Владычицы. Отличительная деталь — Богородица изображена в короне, а у младенца Христа в руках держава и скипетр, что символизирует власть над миром. Списки иконы сохранились в храмах Греции и России (например, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре).

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По преданиям, молитва перед иконой Божией Матери Цесарской останавливала вражеские войска. Также считается, что она исцеляет болезни, особенно те, что связаны с глазами и опорно-двигательным аппаратом.

22 апреля Русская православная церковь также чтит память: • мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского);

• мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270;

• преподобномученика Вадима, архимандрита;

• мученика Гавриила Фомина.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• святителя Абрункула, епископа Трирского;

• святителя Альтфрида, епископа Мюнстерского.

Народные праздники и приметы 22 апреля

Вадим Ключник

Праздник отмечается в день памяти преподобномученика Вадима Персидского, жившего в IV веке. Святой происходил из знатной семьи, раздал наследство нищим и основал монастырь в пустыне. Во время гонений на христиан Вадим и семь его учеников были арестованы и долго подвергались пыткам, но не отреклись от веры. По преданию, один из отступников убил святого, но затем покончил с собой из-за угрызений совести.

Откуда взялось народное название «Ключник»? Прозвище «Ключник» связано с традицией очищать родники в середине апреля, когда земля оттаивала, и вода начинала бить из-под земли. Считалось, что Вадим «отмыкает» подземные источники, даруя живительную влагу.



В этот день люди отправлялись к источникам, расчищали их от мусора, веток и листьев. Места вокруг обкладывали камнями или бревнами, чтобы сохранить чистоту. При этом приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Набранную воду использовали для умывания, питья и окропления скота. Считалось, что она укрепляет здоровье, смывает болезни и защищает от неудач. Хозяйки готовили на ней хлеб и лепешки, веря в ее особую силу.

Также в этот день гадали на здоровье. Шли к роднику молча, молились на четыре стороны и спрашивали: «На живое или на мертвое?» Если вода оставалась спокойной — больной выздоровеет, если бурлила — ждали худшего.

Некоторые запреты и поверья, связанные с днем Вадима Ключника, предвещали неприятности:

Проливать воду — к беде в семье.



— к беде в семье. Стричь волосы — привлечь неприятности.



— привлечь неприятности. Подметать в доме — вымести благополучие.



— вымести благополучие. Долго спать — можно проспать счастье.



— можно проспать счастье. Ссориться у воды — накликать беду.

Приметы

Если в этот день идет дождь — будет богатый урожай.

Туман или ветер предвещают грибное и ягодное лето.

Расцвели одуванчики — весна окончательно вступила в права.

Березы дают много сока — лето будет холодным и дождливым.

Какие исторические события произошли 22 апреля

1370 год — по приказу короля Франции Карла V началось возведение крепости Бастилия для защиты Парижа от англичан во время Столетней войны. Позже она стала символом королевского деспотизма и тюрьмой для политических заключенных. Разрушена в 1789 году во время Великой французской революции.

1662 год — король Карл II утвердил устав научного сообщества, ставшего основой Лондонского королевского общества — старейшей научной академии мира. Среди его членов были Исаак Ньютон и Роберт Бойль.

1794 год— в рамках восстания Тадеуша Костюшко литовские повстанцы подняли мятеж против Российской империи, стремясь восстановить независимость Речи Посполитой. Восстание было подавлено, но стало символом борьбы за свободу Польши и Литвы.

1814 год — в честь заключения Парижского мира и победы над Наполеоном в Петербурге прогремел грандиозный салют из 324 залпов. Это событие ознаменовало конец Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии.

1832 год — Николай I учредил Министерство иностранных дел, объединив Коллегию иностранных дел и дипломатические канцелярии. Это упорядочило управление внешней политикой империи.

1915 год — Германия использовала 150 тонн хлора против англо-французских войск, положив начало массовому применению химического оружия в Первой мировой войне. Погибли около 5 тысяч человек, 10 тысяч — получили отравления.

1931 год — Совет Народных Комиссаров СССР утвердил единое гражданство для всех жителей страны, заменив дореволюционные сословные и региональные правовые нормы и укрепив централизацию власти.

1941 год — советский инженер Архип Люлька подал патентную заявку на изобретение, ставшее основой для современных авиадвигателей. Однако первый рабочий образец (ТР-1) появился только в 1947 году.

1945 год — передовые части Красной Армии вошли в Берлин, начав заключительный этап Берлинской операции. Через неделю город капитулировал, что приблизило окончание Второй мировой войны.

1952 год — американский телеканал NBC в прямом телевизионном репортаже показал 35 млн американцам взрыв атомной бомбы в Неваде, ставший элементом пропаганды в условиях Холодной войны. Мощность заряда составила 31 килотонну.

1969 год — в Хьюстоне хирурги впервые попытались пересадить глазное яблоко, но операция завершилась неудачно. Успешная трансплантация целого глаза стала возможной намного позже — первый случай в 2023 году. Несмотря на сложность операции, хирургия глаза в мире активно развивается и показывает положительные результаты.

1980 год — в ответ на ввод советских войск в Афганистан Канада присоединилась к бойкоту Олимпийских игр в Москве, который инициировали США.

Как бойкотировали Олимпиаду в Москве Ввод советских войск в Афганистан послужил поводом не только для введения против СССР экономических... 22 января 14:13

2004 год — произошла железнодорожная катастрофа в КНДР. Столкновение поездов с нефтью и газом в Северной Корее (город Ренчхон) привело к взрыву, который превратил в руины здания в радиусе 1 км от места происшествия. По официальным данным, погибли более 160 человек, пострадали — 1300.

Дни рождения и юбилеи 22 апреля

В 1724 году родился Иммануил Кант — немецкий философ, основоположник классической немецкой философии. Автор трудов «Критика чистого разума» и «Категорический императив». Утверждал, что пространство и время — формы человеческого восприятия.

В 1839 году родился Август Вильгельм Эйхлер — немецкий ботаник, создатель одной из первых универсальных классификаций растений. Его система легла в основу современных таксономических принципов.

В 1870 году родился Владимир Ленин — революционер, вождь и один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, теоретик марксизма, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

В 1899 году родился Владимир Набоков — автор романов «Лолита», «Дар», «Защита Лужина». Писал на русском и английском. Увлекался энтомологией — открыл несколько видов бабочек. Эмигрировал из России в 1919 году.

В 1904 году родился Роберт Оппенгеймер — руководитель Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. После испытаний в 1945 году цитировал Бхагавадгиту (памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, один из базовых текстов индуистской философии) : «Я стал Смертью, разрушителем миров». Позже выступал против разработки водородной бомбы.

В 1909 году родился Вадим Кожевников — советский писатель, автор романов «Щит и меч», «Знакомьтесь, Балуев!». Военный корреспондент в годы Великой Отечественной войны. Лауреат Сталинской премии.

Кто отмечает дни рождения

88 лет исполняется Джеку Николсону — американскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, звезде фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Лучше не бывает», рекордсмену по числу номинаций на «Оскар» (12 раз) среди актеров-мужчин.

61 год исполняется Игорю Данилову — российскому программисту, создателю антивируса Dr. Web (1992), разработчику технологии борьбы с полиморфными вирусами.

59 лет исполняется Владимиру и Юрию Торсуевым — братьям-близнецам, советским актерам, прославившимся ролями Сергея Сыроежкина и Электроника в фильме «Приключения Электроника» (1979).