Маск призвал бойкотировать Netflix

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X призвал объявить бойкот стриминговому сервису Netflix, поскольку он, по мнению бизнесмена, вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных лиц.

Так предприниматель прокомментировал пост пользователя с картинкой, на которой был изображен троянский конь с надписью «трансгендерная леволиберальная повестка», въезжающий в замок, рядом с которым была подпись «ваши дети».

«Отмените Netflix ради здоровья ваших детей», — написал Маск.

Заявление миллиардера в итоге стало трендом. Многие пользователи стали призывать «отменить» Netflix.

8 сентября президент США Дональд Трамп публично выступил против гендерного разнообразия. Он отметил, что существуют только два пола: мужской и женский.

В январе текущего года Трамп своим указом признал существование в стране только двух гендеров — мужского и женского. Глава государства также сообщил о намерении выгнать трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из армии и школ, не пускать мужчин, сменивших пол, в женский спорт. Кроме того, Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.

