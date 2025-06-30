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Netflix объявила о сотрудничестве с NASA

Netflix начнет транслировать запуски ракет и выходы астронавтов в космос
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Depositphotos

Стриминговая компания Netflix на своей странице в социальной сети X сообщила о сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Netflix объединяется с NASA, чтобы сделать космос немного ближе к дому», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что с лета 2025 года начнут транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос, репортажи с миссий и захватывающие дух виды Земли с Международной космической станции (МКС).

12 июня агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует избавиться от десятков программ и научных миссий NASA. По словам авторов публикации, такая политика является частью общего сокращения расходов.

До этого стриминговый сервис начал внедрение новой функции в свои мобильные приложения для iOS и Android. Речь идет о ленте коротких вертикальных видеороликов, напоминающей формат популярных платформ вроде TikTok.

Ранее популярный блогер запустил спутник, делающий селфи из космоса.

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