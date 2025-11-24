На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве

«КП»: продюсеру Разину грозит до 10 лет тюрьмы из-за поддельного договора
true
true
true
close
Viktor Chernov/Global Look Press

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала kp.ru, что следствие предъявило обвинение бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в крупном мошенничестве.

По словам Мухтаровой-Казарновской, Разин в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергея Кузнецова для получения роялти с хитов. Продюсеру предъявили обвинения по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«Наказание по указанной статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы», — рассказала адвокат.

Мухтарова-Казарновская предположила, что в скором времени Разина могут объявить в розыск, чтобы он предстал перед российским судом.

11 мая Андрей Разин подал иск на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Речь идет о песнях «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Ранее Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами