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Разин пытается через суд добиться отмены завещания Шатунова

РИА Новости: продюсер Разин через суд хочет отменить завещание Шатунова
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Александр Кряжев/РИА Новости

Продюсер Андрей Разин через суд хочет отменить завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы вокруг гражданского дела.

«Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла», — указано в документах.

Другие подробности судебного дела, кроме цели Разина добиться отмены действия завещания, не уточняются.

До этого адвокат семьи Юрия Шатунова Сергей Васильев заявил, что родственники артиста выиграли суд против продюсера Андрея Разина о правах на творчество экс-солиста «Ласкового мая».

В течение нескольких лет с Андреем Разиным боролся в суде и сам Шатунов, пока 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе не вынес решение в пользу артиста. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки.

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