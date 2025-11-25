Продюсер «Ласкового мая» сбежал от следствия в США

ТАСС: продюсер «Ласкового мая» Разин скрывается от следствия в РФ в США

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин скрывается от следствия по делу о мошенничестве с чужими средствами в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Фигурант дела о мошенничестве скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий», — передали силовики.

По предварительным данным, действия Разина нанесли ущерб в размере 500 млн рублей. Тем не менее, эта сумма может возрасти до окончания расследования.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.

В тот же день мужчина был объявлен в розыск.

