Погребняк уличила депутата Госдумы в краже ее идеи: «Неожиданно, но приятно»

Блогерша Погребняк обвинила Милонова в краже ее инициативы о зарплате для жен
true
true
true
close
mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Мария Погребняк заявила в Telegram-канале, что депутат Госдумы Виталий Милонов скопировал ее идею о введении выплат для женщин, посвятивших себя семье.

Знаменитость напомнила, что ранее предлагала ввести регулярные выплаты — «зарплату» — для жен, но тогда ее инициативу раскритиковали и назвали «глупостью». Однако теперь аналогичное предложение внес на рассмотрение депутат Виталий Милонов — и оно отправлено на рассмотрение в Госдуму.

Погребняк отметила, что поддерживает саму идею вне зависимости от авторства.

«Если для того, чтобы важные для многих семей вопросы дошли до власти, им нужно пройти путь от бредовой идеи блогерши до разумного предложения депутата — пусть будет так. Главное — результат. Так что, Виталий Валентинович, неожиданно, но приятно», — подытожила она.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение «зарплаты» для одного из родителей, который занимается воспитанием детей. Он важность последекретной поддержки родителей. Часто за ребенком нужно присматривать, пока ему не исполнится пять-шесть лет. Из-за этого одному из супругов иногда приходится уйти с работы, чтобы посвятить себя семье и детям.

По его словам, в многодетных семьях такой ситуации не избежать, а это приводит к резкому снижению доходов семьи.

