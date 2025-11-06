На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cестра Регины Тодоренко продает свои голые фото на Украине в надежде заработать

SHOT: cестра Тодоренко Ковляшенко начала продавать голые фото на Украине за $900
kovlyasha__devadasa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двоюродная сестра Регины Тодоренко Анна Ковляшенко начала продавать свои обнаженные фотографии, чтобы заработать на Украине. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что за серию из десяти снимков Ковляшенко получает от 700 до 900 долларов. В рамках своей деятельности она сотрудничает с агентом, а также модель уверяет, что фотографии в стиле ню помогают ей справиться с нервозностью.

SHOT отмечает, что сейчас Анна живет в Одессе. После начала СВО она удалила из соцсетей все фотографии с Региной Тодоренко. Модель перестала вести соцсети на русском языке и теперь публикует посты только на украинском.

Известно также, что несколько лет назад Ковляшенко страдала от алкогольной зависимости из-за разрыва отношений с молодым человеком.

В 2020 году Регина Тодоренко делалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с Анной. На снимке сестры обнимались на берегу моря, на Регине — красная шапка. Телеведущая признавалась в посте, что всегда мечтала о сестре-близнеце, но судьба распорядилась иначе. Однако, утверждала Тодоренко, несмотря на различия с Анной, их души знакомы с прошлой жизни.

