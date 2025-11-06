На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певица из Перми получила наказание на фоне солидарности с музыкантами «Стоптайм»

Суд в Перми назначил 60 часов работ певице Романовой после поддержки «Стоптайм»
Telegram-канал «Пермь 36,6»

В Перми местной певице Екатерине Романовой назначили 60 часов общественных работ после публичной поддержки музыкантов группы «Стоптайм». Об этом сообщил правозащитник Артем Файзулин в своем Telegram-канале.

Ленинский районный суд счел артистку виновной в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка»).

«Понимаю, как дико это звучит, когда мы говорим о невиновном человеке, реализовывавшем свое конституционное право на мирное собрание — но в сегодняшней реальности Екатерину с таким, относительно мягким наказанием, можно поздравить», — написал адвокат в личном блоге.

Файзулин отметил, что Романова выйдет на свободу 8 ноября в 17:50 при отсутствии новых инцидентов.

22 октября Екатерина Романова организовала в Перми выступление в поддержку группы «Стоптайм». Однако уже 1 ноября она была задержана по обвинению, выдвинутому одним из активистов. В результате девушку арестовали на семь суток по обвинению в отказе от прохождения теста на наркотики.

Музыкантов группы «Стоптайм», в свою очередь, задержали 15 октября в Санкт-Петербурге за исполнение песен иноагентов на улицах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что осудившая СВО блогерша Махмутова приговорена к 2,7 года за конфликт с полицией.

