Блогершу из Шелехова приговорили к 2,7 года колонии после критики Дня России и бойцов СВО

Осудившая СВО блогерша Махмутова приговорена к 2,7 года за конфликт с полицией

В Иркутске блогершу Марию Махмутову приговорили к 2,7 года заключения в колонии-поселении по делу об оскорблении полицейского и нападении на другого представителя правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кировский районный суд Иркутска признал 35-летнюю жительницу Шелехова Махмутову виновной в оскорблении сотрудников силовых структур. Согласно версии следствия, 9 июня блогерша публично оскорбила инспектора ДПС в Шелеховском районе, а 24 июня — напала на полицейского в коридоре дежурной части МВД.

Кроме того, Махмутова была оштрафована на 45 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Она полностью признала свою вину.

Летом 2022 года Мария Махмутова записала видео, в котором выразила свое недовольство специальной военной операцией и празднованием Дня России. Женщина заявила, что праздников стало слишком много, россияне голодают, а некоторые люди участвуют в боевых действиях ради материальных благ.

Этот ролик вызвал волну негодования в сети, после чего женщина начала получать угрозы. Махмутова обратилась в полицию, но на следующий день ее задержали.

