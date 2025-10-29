«Певицу иноагентов» Наоко и ее гитариста снова арестовали. Перед судом они объявили о помолвке

Суд снова арестовал музыкантов группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) и Александра Орлова, их признали виновными в организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка. Девушка также получила еще один арест за исполнение песни с нецензурной бранью. Перед заседанием Логинова и Орлов объявили о помолвке.

Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов сделал предложение вокалистке Диане Логиновой (Наоко). Об этом пара рассказала журналистам перед заседанием суда 29 октября, сообщила «Фонтанка».

«Это было, когда мы ехали в ИВС Лужского района. Я сделал колечко [из салфетки] и положил в коробочку от IQOS. Она согласилась», — сообщил музыкант.

Логинова перед судом также рассказала, что сама отчислилась из Музыкального училища имени Римского-Корсакова с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Ранее в сети появилась информация, что портрет Наоко убрали с доски почета учебного учреждения. В самом училище эту информацию опровергали и называли провокацией, писал «Подъем».

Мать девушки Ирина при этом заявила, что Логинова действительно хотела забрать документы из училища, однако окончательное решение еще не принято.

Новый арест

Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Санкт-Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

28 октября вокалистку задержали на выходе из спецприемника в Луге, где она отбывали наказание, и доставили в 76-й отдел полиции.

«Другой участник группы, в которой состоит Логинова, — гитарист Александр Орлов — вышел из спецприемника по окончании ареста. Его также забрали сотрудники полиции. Они пробудут в отделе до утра, пока не начнется новое судебное заседание», — сообщал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Публика просит — Диана исполняет»: «певицу иноагентов» Наоко оштрафовали за дискредитацию армии В Петербурге оштрафовали певицу Диану Логинову после исполнения песни Монеточки «Ты солдат». Суд усмотрел... 28 октября 19:34

Утром того же дня Диану Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. После заседания девушку снова отвезли в 76-й отдел полиции. По данным ТАСС, там на Наоко составили новый административный протокол об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка. Аналогичный протокол также составили и на Александра Орлова.

29 октября состоялся суд. Девушку арестовали на 13 суток, свою вину она не признала.

«Мы выступали на Малой Конюшенной. Мы не могли создать проблемы для попадания к метро «Невский проспект» [как утверждается в протоколе], поскольку оно находится на расстоянии. Мы стояли в глубине аллеи и наши зрители не стояли на самом проходе, на самой улице», — цитирует Наоко «Фонтанка».

Логинова получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью». Издание со ссылкой на пресс-службу суда сообщило, что сроки суммируются, поэтому вокалистке предстоит провести в спецприемнике 26 суток.

Жених девушки и гитарист «Стоптайм» Орлов также получил 13 суток ареста, не признав вину. Кроме этого, стало известно о задержании барабанщика группы Владислава Леонтьева. По данным ТАСС, на него составили новый протокол о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания.

Уличных выступлений больше не будет

После заседания мать Дианы Логиновой сообщила, что ее дочь продолжит заниматься музыкой, однако больше не будет проводить уличные выступления. Ирина сначала отшутилась на вопрос журналистов, а потом заявила, что лично проконтролирует этот момент.

«Деваха собирает подписчиков»: Александр Скляр об инциденте с уличной певицей Наоко Рок-музыкант Александр Скляр в беседе с «Газетой.Ru» высказался о наказании уличной певицы... 29 октября 12:29

«Диана будет продолжать учиться. Я думаю, что Диана будет продолжать писать песни. То есть это даже не обсуждается, это ее жизнь. Она продолжит петь, может быть, немножко другой репертуар. Не может быть, а я за этим буду следить: какой репертуар они теперь будут петь», — заявила женщина.

Мать Наоко также добавила, что происходящее будет для молодых людей жизненным уроком.