Названы дата и место похорон Юрия Николаева

Прощание и похороны актера и телеведущего Юрия Николаева пройдут 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС рассказали родственники артиста.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — заявила собеседница агентства.

Николаева не стало 4 ноября. Об этом сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.

В среду президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Николаева. Он отметил, что ушедший из жизни был замечательным телеведущим и артистом, талантливым, отзывчивым, очень доброжелательным человеком.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

