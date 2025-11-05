Пугачева о кончине Николаева: «Куда все уходят? Куда?»

Певица Алла Пугачева эмоционально отреагировала на кончину телеведущего Юрия Николаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пугачева опубликовала в социальной сети архивное фото Николаева, на котором он изображен в черном смокинге и с улыбкой на лице. Под фотографией знаменитость оставила короткий комментарий: «Куда все уходят? Куда?»

Пугачева и Николаев были связаны не только профессиональными отношениями — артистка иногда выступала в роли соведущей в программе «Утренняя почта», — но и многолетней дружбой. В 2023 году Николаев отреагировал на отъезд Пугачевой из России так: «Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло?»

Юрия Николаева — ведущего программ «Утренняя звезда» и «Спокойной ночи, малыши!» — не стало в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Николай Цискаридзе: «Как горько! Светлая память».

Как до этого информировали СМИ, утром 4 ноября ведущему стало плохо, и его госпитализировали. Причиной трагедии был назван рак. Согласно «СтарХиту», впервые онкологическое заболевание у Николаева обнаружили в нулевые. Народному артисту должно было исполниться 77 лет 16 декабря 2025 года.

