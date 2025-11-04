«Очень редко смотрю телевизор, а интернет вообще ненавижу». Умер Юрий Николаев

Народный артист России Юрий Николаев скончался в 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. «Газета.Ru» рассказывает о жизни и карьере одного из самых известных телеведущих в истории нашей страны.

Болезнь и смерть Юрия Николаева

Умер телеведущий Юрий Николаев, ему было 76 лет. Об уходе народного артиста России сообщил в своем Telegram-канале Николай Цискаридзе.

«Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько!» — написал Цискаридзе.

По информации Mash, Николаеву стало плохо дома, он попал в реанимацию, однако врачи не смогли спасти жизнь телеведущего. Причиной смерти была названа онкология. Как пишет источник, артист, страдавший от рака легких, в последнее время задыхался из-за хронических болезней дыхательных путей, с трудом разговаривал, жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение.

Согласно «СтарХиту», впервые онкологическое заболевание у Николаева обнаружили в нулевые. Артисту удавалось неоднократно побеждать рак, однако болезнь спустя годы возвращалась.

Биография и карьера Юрия Николаева

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его отец был сотрудником НКВД, мать работала в КГБ. Будущий телеведущий был единственным ребенком в семье и, по его же собственным словам, получал всю любовь родителей.

«Мама моя работала в КГБ, папа в НКВД, но строгости дома не было, наоборот — я был залюбленным, заласканным: отец обожал меня. Все-таки я его единственный сын. Меня окружало огромное количество бабушек, была няня — очень хорошая и абсолютно простая женщина», — рассказывал Николаев о своем детстве в интервью News.Ru.

Карьеру артиста он начал еще в раннем возрасте: играл в театре и появлялся на кишиневском телевидении.

«Я занимался в Доме пионеров — сначала в танцевальном кружке, потом к нему добавился театральный. Когда руководитель решил поставить пьесу «Звездный мальчик», мне досталась главная роль. Мне было лет 13–14. Я почувствовал запах кулис и сцены. И второе, что тоже немаловажно, — внимание моих одноклассниц. Выбор профессии был сделан», — признавался народный артист России.

По окончании школы Николаев поступил в ГИТИС на актерский курс. В 1970-м, сразу после получения диплома, он устроился в московский Театр имени Пушкина, через год — исполнил дебютную главную роль в кино, сыграв кочегара Шилова в ленте «Большие перегоны», а еще спустя четыре — попал в штат отдела дикторов центрального телевидения Гостелерадио СССР.

«Карьера в театре складывалась удачно: сразу дали роли в нескольких спектаклях. И в кино меня утвердили на очень важную для меня роль в фильме «Большие перегоны». Моим партнером был Николай Крючков, небожитель просто, весь Советский Союз носил на руках его. <...> А в 1975 году на Центральном телевидении объявили набор дикторов. И я, узнав об этом, решил просто попробовать свои силы. Прошло около двух месяцев, мне не звонили, я уже думал, что набрали дикторов. А потом позвонила помощница Игоря Кириллова — он руководил отделом дикторов — и попросила меня приехать в Останкино. И уже Кириллов мне сам лично сказал, что худсовет меня утвердил. Теперь уже я стал думать. И мы с женой — я к тому времени был женат — обсуждали, переходить мне из театра на телевидение или нет.

close Ведущий телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев и кинорежиссер Никита Михалков, 1991 год Александр Шогин/ТАСС

Важную роль в принятии решения сыграл тот факт, что на телевидении сразу делали новую передачу «Утренняя почта», которую до сих пор помнят. Кроме того, зарплата в театре составляла 85 рублей, а на ТВ предложили сразу 150. В театре режиссер, когда узнал, что я ухожу, кричал: «Ты предатель!» — вспоминал Николаев.

Актерство народный артист насовсем не бросил — он, в частности, сыграл в картинах «Хождение по мукам», «С кошки все и началось», «Прежде, чем расстаться», «Как стать звездой» и других , — однако раскрыл весь свой талант именно на телевидении. В разные годы Николаев, помимо «Утренней почты», вел передачи «Голубой огонек», «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя звезда», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «ДОстояние РЕспублики», «Новая звезда», был комментатором детского «Евровидения».

close Ведущие шоу Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев во время съемок нового телепроекта для канала «Россия» — «Танцы со звездами», 2006 год Алексей Никольский/ТАСС

По признанию телеведущего, в какой-то момент у него случилась звездная болезнь, побороть которую помогло временное отстранение от эфира:

«Сами посудите: в 27 лет я попал в одну из самых смотрибельных передач на Центральном телевидении. На улицах все узнают, кто-то пальцем показывает — крыша поехала, показалось, будто все дозволено. На работу стал опаздывать и выпивал, было такое».

В последние годы жизни Николаев стал реже появляться на экране и критически высказывался о современных медиа. Особенно расстраивали народного артиста «желтые» ресурсы, которые постоянно писали о его смерти на фоне отважной борьбы с тяжелой болезнью.

«Сам я в последнее время очень редко смотрю телевизор. Интернет вообще ненавижу — за огромное количество лживой информации, грамматические ошибки. Какие-то сайты пишут, будто я умер, — «хоронят» меня. Чтобы читатель кликнул лишний раз на эти ресурсы. И к современной эстраде у меня много вопросов», — говорил он.

Личная жизнь Юрия Николаева

Николаев дважды был женат. Его первой супругой стала однокурсница по имени Галина, второй и последней — Элеонора Гравис, дочь джазового музыканта Александра Грависа, с которой артист прожил в браке более 50 лет.

close Телеведущий Юрий Николаев с супругой Элеонорой после традиционного показа коллекции Валентина Юдашкина, который прошел ГЦКЗ «Россия», 2006 год Михаил Фомичев/ТАСС

Именно Элеонора, как признавался сам Николаев, спасла его карьеру в период проблем с алкоголем:

«Когда случались длительные запои, Ляля выручала: умудрялась доставать бюллетени, чтобы мог на работе прикрыться. Бывало, уезжал из дома, а потом и сам не знал, где я — в Сочи или в Ленинграде, вообще в какой части страны. Жена находила через друзей и увозила пьяного домой. Переживала страшно, плакала — до сих пор корю себя за ее слезы, — но ни разу не сказала грубого слова».

Детей у пары не было , и уже во взрослом возрасте народный артист об этом очень сильно жалел:

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас».