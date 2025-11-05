Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

Путин принес соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева. Соответствующая телеграмма главы государства была размещена на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Александровича Николаева», — заявил российский лидер.

Он отметил, что Николаев был замечательным телеведущим и артистом, талантливым, отзывчивым, очень доброжелательным человеком. Президент подчеркнул, что за годы созидательной работы телеведущий внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления молодежи, юных «звезд».

Николаева не стало 4 ноября. Об этом сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.

Николаев более всего был известен как ведущий программы «Утренняя почта», которая выходила в эфир более 15 лет. Он зачитывал письма зрителей и исполнял их музыкальные заявки. Передача долгие годы оставалась одной из самых узнаваемых на советском телевидении.

