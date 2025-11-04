Швыдкой: русская культура не отменяема, как и сама Россия

Русская культура не отменяема, как и сама Россия. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин наградил Швыдкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и проходит в Кремле.

«Уверен, что русская культура не отменяема, как не отменяема русская жизнь, как не отменяема Россия, у которой должно быть великое будущее», — сказал Швыдкой на награждении.

По его словам, «всемирно отзывчивая» русская культура «предъявляет миру высокие образцы гуманизма».

В июле Швыдкой заявил, что отмена выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Италии сделана по политическим причинам. По его словам, правительство европейского государства таким образом нанесло ущерб преимущественно своим гражданам. Власти Италии показали, что «отмена русской культуры» на Западе по-прежнему существует, вопреки заявлениям об обратном от европейских партнеров, отметил Швыдкой.

Ранее Швыдкой перечислил деятелей культуры, «вписавшихся» на Западе.