Спецпредставитель Путина об отмене концерта Гергиева в Европе: «Урон для итальянской публики»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой уверил, что отмена выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Италии сделана по политическим причинам. Его слова передает ТАСС.

Швыдкой выразил мнение, что правительство европейского государства таким образом нанесло ущерб преимущественно своим гражданам.

«И ведь сегодня Гергиев — один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта — это, прежде всего, урон для итальянской публики», — заявил политик.

Также, отметил Швыдкой, власти Италии показали, что «отмена русской культуры» на Западе по-прежнему существует, вопреки заявлениям об обратном от европейских партнеров. В то же время спецпредставитель Путина заявил, что «жизнь немного сложнее», поэтому некоторые русские артисты выступают на площадках Европы, а в «недружественной» Японии проходит Фестиваль российской культуры.

До этого стало известно, что 27 июля концерт Валерия Гергиева в итальянской Казерте отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

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