На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Путина об отмене концерта Гергиева в Европе: «Урон для итальянской публики»

Спецпредставитель Путина Швыдкой назвал ударом для итальянцев отмену Гергиева
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и экс-министр культуры Михаил Швыдкой уверил, что отмена выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Италии сделана по политическим причинам. Его слова передает ТАСС.

Швыдкой выразил мнение, что правительство европейского государства таким образом нанесло ущерб преимущественно своим гражданам.

«И ведь сегодня Гергиев — один из мировых лидеров в сфере искусства. Поэтому отмена его концерта — это, прежде всего, урон для итальянской публики», — заявил политик.

Также, отметил Швыдкой, власти Италии показали, что «отмена русской культуры» на Западе по-прежнему существует, вопреки заявлениям об обратном от европейских партнеров. В то же время спецпредставитель Путина заявил, что «жизнь немного сложнее», поэтому некоторые русские артисты выступают на площадках Европы, а в «недружественной» Японии проходит Фестиваль российской культуры.

До этого стало известно, что 27 июля концерт Валерия Гергиева в итальянской Казерте отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru»

Ранее комик Белый осудил Познера за отказ высказаться против СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами