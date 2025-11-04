На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ты не один»: Шевчук поддержал группу «Стоптайм» на концерте в Лондоне

Лидер ДДТ Юрий Шевчук посвятил группе «Стоптайм» песню «Ты не один» в Лондоне
true
true
true

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выразил поддержку коллективу из Санкт-Петербурга «Стоптайм» во время своего концерта в Лондоне.

Один из зрителей — автор YouTube-канала «Боб Ездил Туда» — поделился видеозаписью выступления, на которой Шевчук посвятил песню «Ты не один» участникам группы. Сейчас музыканты коллектива — Наоко, Александр Орлов и Владислав Леонтьев — отбывают вторые аресты по обвинению в организации массового пребывания граждан на уличном концерте в Санкт-Петербурге.

Музыкантов группы «Стоптайм» задержали 15 октября в Санкт-Петербурге за исполнение песен иноагентов на улицах. Их признали виновными в организации массового пребывания людей в общественном месте, что нарушило порядок. Вокалистка коллектива Наоко (Диана Логинова) также получила дополнительный арест за исполнение песни с нецензурной лексикой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

В начале октября основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявлял, что обожает своего коллегу Шевчука за то, что тот сохраняет открытость и искренность при взаимодействии с политиками. По словам рок-музыканта, из-за своей прямолинейности Шевчук часто сталкивается с непониманием. 

Ранее сообщалось, что в России переобъявили в розыск автора «Мышления миллионера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами