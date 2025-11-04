«Ты не один»: Шевчук поддержал группу «Стоптайм» на концерте в Лондоне

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выразил поддержку коллективу из Санкт-Петербурга «Стоптайм» во время своего концерта в Лондоне.

Один из зрителей — автор YouTube-канала «Боб Ездил Туда» — поделился видеозаписью выступления, на которой Шевчук посвятил песню «Ты не один» участникам группы. Сейчас музыканты коллектива — Наоко, Александр Орлов и Владислав Леонтьев — отбывают вторые аресты по обвинению в организации массового пребывания граждан на уличном концерте в Санкт-Петербурге.

Музыкантов группы «Стоптайм» задержали 15 октября в Санкт-Петербурге за исполнение песен иноагентов на улицах. Их признали виновными в организации массового пребывания людей в общественном месте, что нарушило порядок. Вокалистка коллектива Наоко (Диана Логинова) также получила дополнительный арест за исполнение песни с нецензурной лексикой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

В начале октября основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявлял, что обожает своего коллегу Шевчука за то, что тот сохраняет открытость и искренность при взаимодействии с политиками. По словам рок-музыканта, из-за своей прямолинейности Шевчук часто сталкивается с непониманием.

