«Основа их профессии — ложь»: Гребенщиков о политиках и Шевчуке

Музыкант Гребенщиков заявил, что обожает Шевчука за открытость перед политиками
Алексей Даничев/РИА Новости

Основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) признался, что обожает своего коллегу Юрия Шевчука за то, что тот сохраняет открытость и искренность при взаимодействии с политиками. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм».

«У него (Шевчука) такое горящее и открытое сердце, что он идет к политикам и говорит: «Ребята, ну так же нельзя». Но они его даже не понимают. Его понимают генералы и солдаты, которые привыкли думать в эту сторону», — сказал Гребенщиков.

По словам рок-музыканта, из-за своей прямолинейности Шевчук часто сталкивается с непониманием со стороны политиков:

«На такую Юркину прямоту реакция, понятно, что очень сложная у них. Они прямыми быть не умеют, а Юра очень прямой. И потом он всегда разочаровывается. Потому что он думал, что его понимают так, а на самом деле нет».

Также Гребенщиков выразил мнение, что артистам нельзя иметь дело с политическими деятелями.

«Основа их профессии — это ложь. Они должны солгать, чтобы выглядеть хорошо перед глазами избирателей», — высказался он.

В 2007 году состоялась встреча Юрия Шевчука с Владимиром Путиным в рамках литературно-музыкального вечера «Маленький принц» в Михайловском театре. На мероприятии музыкант не стал скрывать свою позицию и открыто высказывал критику.

