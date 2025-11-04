На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шаляпин признался в любви к певице Славе: «Шикарная фактура!»

Певец Шаляпин назвал певицу Славу идеалом из-за ее искренности и фактуры
true
true
true
close
shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин восхитился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) неподдельной природной красотой певицы Анастасии Сланевской, известной как Слава.

«Люблю Славу за ее искренность и настоящность всегда и во всем. А еще за ее фактуру (177 рост) — просто шикарный [рост] для девушки!» — написал он.

Слава отреагировала на комплимент лаконично — она оставила несколько эмодзи в виде сердечек под постом.

В октябре 2025 года Шаляпин признался в подкасте Kiss, что испытывает к юмористке Олесе Иванченко «нежные чувства и химию», но отмечал, что девушка уже занята, а он для нее слишком стар. 

Также Шаляпин не раз выражал симпатию певице Ольге Бузовой, отмечая ее харизму и целеустремленность, а Ольгу Серябкину называл эталоном женской грации.

Шаляпину — 41 год, певец был трижды женат. Последней супруги артиста, Татьяны-Клаудиа Дэвис, не стало в 2021 году.

Ранее Анна Семенович назвала болезненным свой переход из спорта в шоу-бизнес.

