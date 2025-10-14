На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Приударил бы за ней»: Шаляпин раскрыл, кого считает эталоном женской грации

ТВ3

Внимание российской публики привлекло необычное отношение певца Прохора Шаляпина к своей коллеге, бывшей участнице группы «Серебро» Ольге Серябкиной. В беседе с Общественной Службой Новостей артист подтвердил свое восхищение исполнительницей, отметив, что «приударил бы» за ней, если бы она не была в отношениях.

Шаляпин назвал Серябкину эталоном женской грации, добавив, что она является обладательницей невероятного таланта и прекрасно поет живьем, чем очень его восхищает.

«Конечно, многие после моих комплиментов подумали, что у нас уже роман. Не знаю, быть может, кого-то огорчу, но наши с Ольгой сердца заняты. Будь она свободна, конечно, я приударил бы за ней», — отметил артист.

Он добавил, что возраст певицы его не смущает, поэтому если бы звезды были свободны, то он не стал бы ждать ее выхода на пенсию, а проявил бы инициативу прямо сейчас.

До этого Прохор Шаляпин признался в симпатии к 30-летней ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. По словам артиста, с ней у него возникла особая «химия», несмотря на то, что девушка уже счастлива в отношениях с музыкантом Максом Заяц. Певец рассказал, что ищет молодую спутницу жизни, рассматривает энергичную женщину, способную подарить ему наследников и ухаживать за ним в преклонном возрасте.

Ранее Прохора Шаляпина обвинили в падении в «чан с фильтрами».

