Семенович о тяжелом периоде: «Было очень больно и страшно — казалось, жизнь разбита»

Певица Анна Семенович назвала болезненным свой переход из спорта в шоу-бизнес
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица и бывшая профессиональная спортсменка Анна Семенович рассказала в Telegram-канале историю своего сложного перехода из мира спорта в шоу-бизнес.

«Я была профессиональной спортсменкой. Спорт был всем моим миром, но однажды этот путь закончился… Мне было очень больно и страшно; я долго не знала, чем заниматься дальше. Казалось, что жизнь разбита, и я больше никогда не найду себя», — вспомнила она.

Экс-солистка группы «Блестящие» поделилась, что ключевым моментом стало решение отказаться от жалости к себе и направить все усилия на осуществление давней мечты — развитие музыкальной карьеры. С юных лет Анна мечтала о сцене, и именно эта мечта помогла ей определить новый жизненный путь.

«Не бойтесь перемен! Даже если сейчас кажется, что все рушится — возможно, это просто начало чего-то нового и прекрасного», — подытожила знаменитость.

Анна Семенович обрела широкую известность благодаря участию в группе «Блестящие». В коллективе она выступала вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году артистка покинула группу и начала сольную карьеру.

Ранее Паулина Андреева призвала перестать бояться боли на фоне развода с Бондарчуком.

