«Я оставляю ей имущество»: Шаляпин признался в чувствах к Олесе Иванченко

Шоумен и певец Прохор Шаляпин, известный благодаря своим романам с женщинами постарше, теперь ищет молодую спутницу жизни. Об этом он заявил в подкасте на YouTube-канале «Kiss».

По словам Шаляпина, для серьезных отношений он рассматривает энергичную женщину, способную подарить ему наследников. Певец отметил, что хочет, чтобы его супруга могла ухаживать за ним в преклонном возрасте.

«Я оставляю ей имущество, а она за мной ухаживает. Если мы будем вдвоем лежать на кровати полуживые, какой прок от этого будет? Молоденькую хочу себе в старости», — поделился артист.

Певец подчеркнул, что его будущая супруга должна быть не моложе 35 лет, в то же время он признался в симпатии к 30-летней ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. По словам артиста, с ней у него возникла особая «химия», несмотря на то, что девушка уже счастлива в отношениях с музыкантом Максом Заяц.

«Последнее время у меня такие нежные чувства возникли к Олесе Иванченко. Да простит меня эта публичная девушка. Прям химия какая-то прям. Я понимаю, что она в отношениях, да, она моложе меня, но в целом это та женщина, с которой у нас были бы замечательные дети, я бы терпел ее капризы…» — посетовал исполнитель.

Шаляпину — 41 год, певец был трижды женат. Последней супруги артиста, Татьяны-Клаудиа Дэвис, не стало в 2021 году.

