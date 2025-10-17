На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шаляпин готов к роману с Бузовой: «Мне во всем Ольга нравится»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов к роману с Ольгой Бузовой
true
true
true
close
KION

Певец Прохор Шаляпин посетил девичник Ольги Бузовой, где артистка спела и презентовала свою новую песню «Не надо». Об этом сообщает издание NEWS.ru.

В беседе с журналистами Шаляпин не стал скрывать симпатии к Бузовой. Он заявил о готовности к более близкому общению с коллегой.

«Я с удовольствием. Вот только позови. Мне во всем Ольга нравится, и как женщина, и как певица, и как добрый человек», — сказал он.

Шаляпин также заявил, что, по его мнению, главным приоритетом в жизни певицы является творчество. Певец считает, что артистка не испытывает недостатка в поклонниках.

На том же мероприятии Бузова призналась, что чувствует себя готовой выйти замуж и очень бы этого хотела. Она прямо сказала: «Я готова к отношениям — к серьезным отношениям со штампом в паспорте».

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом.

