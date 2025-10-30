Швыдкой назвал Пугачеву выдающейся певицей

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью RTVI назвал Аллу Пугачеву выдающейся певицей.

По его словам, он посмотрел интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Моя точка зрения крайне проста: она выдающаяся певица... Я не сторонник того, чтобы говорить: она уехала из России, и ее надо вычеркнуть из культуры. Это практически невозможно. Она определяла очень многое в жизни страны, я бы даже сказал, не только в жизни эстрады», — сказал Швыдкой.

Он отметил, что у него с Пугачевой есть разногласия по оценке специальной военной операции (СВО) и действий российских властей. Но это нормально, когда взрослые люди имеют разные взгляды на те или иные события, добавил спецпредставитель президента.

10 августа 2025 года журналистка Гордеева выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины. По словам певицы, ее действительно называют «предателем России», однако себя она таковой не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Пугачева приобрела роскошную виллу в Болгарии.