На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алла Пугачева приобрела роскошную виллу в Болгарии за полмиллиона евро

Алла Пугачева приобрела виллу в Болгарии за €500 тысяч
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева приобрела новую недвижимость в Болгарии, став владелицей виллы стоимостью €500 тысяч в закрытом комплексе на окраине Софии. Об этом сообщили болгарские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Сделка была заключена через представителей, причем артисты выбирали объект по проектной документации без личного осмотра. По имеющейся информации, Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не планируют посещать новое владение до марта 2026 года, продолжая проживать на Кипре.

После начала СВО Галкин и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

10 августа 2025 года журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, где та ответила на вопрос о предательстве Родины.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева уже давно не получает пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами