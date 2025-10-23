Зеленский разрешил Сердючке выступать за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, гастролировать за рубежом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Данилко заработал около €730 тысяч (примерно 70 млн рублей по текущему курсу) с продажи билетов на концерт в немецком городе Людвигсбург. Артист уже провел шесть концертов в других странах, каждый из которых собрал около €530 тысяч (примерно 50 млн рублей). Ожидается, что гастроли принесут певцу минимум 670 млн рублей.

Как отметил Shot, основную часть программы Сердючка споет на русском языке. Также, по утверждению издания, украинские власти не сняли с исполнителя запрет на корпоративы.

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Более того, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю, и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

По данным издания, Данилко ответил матом хейтерам, которые критикуют его выступления на русском языке. Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее на Украине отреклись от Ивана Бунина.