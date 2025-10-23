На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский разрешил Сердючке выступать за рубежом

SHOT: певица Сердючка заработала на концерте в Германии 70 млн рублей
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, гастролировать за рубежом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Данилко заработал около €730 тысяч (примерно 70 млн рублей по текущему курсу) с продажи билетов на концерт в немецком городе Людвигсбург. Артист уже провел шесть концертов в других странах, каждый из которых собрал около €530 тысяч (примерно 50 млн рублей). Ожидается, что гастроли принесут певцу минимум 670 млн рублей.

Как отметил Shot, основную часть программы Сердючка споет на русском языке. Также, по утверждению издания, украинские власти не сняли с исполнителя запрет на корпоративы.

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Более того, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю, и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

По данным издания, Данилко ответил матом хейтерам, которые критикуют его выступления на русском языке. Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

Ранее на Украине отреклись от Ивана Бунина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами