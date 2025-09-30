В Украинском институте национальной памяти (УИНП) отреклись от писателей Ивана Бунина, Юрия Олеши, Евгения Петрова и поэтессы Веры Инбер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомости института.

Как отмечает издание, Бунин, Олеша, Петров и Инбер некоторое время работали и жили в Одессе. По мнению экспертов института, Бунин, несмотря на то, что его творчество было тесно связано с Украиной, «поддерживал российскую имперскую политику». Те же обвинения предъявили и другим публицистам.

Украинский институт национальной памяти назвал творчество Инбер «частью русской культуры и советской идеологии».

Эксперты заявили, что названные в честь этих авторов топонимы и установленные им памятники следует считать пропагандой «российской имперской политики». Отмечается, что это не касается исследований, посвященных жизни и творчеству писателей.

В марте УИНП назвал уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова, «символом российской имперской политики» вместе с композитором Михаилом Глинкой и поэтом Иосифом Бродским.

Созванная институтом комиссия экспертов постановила, что Булгаков якобы являлся «ярым украинофобом».

