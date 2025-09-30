На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине отреклись от Ивана Бунина

ТАСС: на Украине Бунина обвинили в поддержке российской имперской политики
close
Михаил Дмитриев/РИА «Новости»

В Украинском институте национальной памяти (УИНП) отреклись от писателей Ивана Бунина, Юрия Олеши, Евгения Петрова и поэтессы Веры Инбер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомости института.

Как отмечает издание, Бунин, Олеша, Петров и Инбер некоторое время работали и жили в Одессе. По мнению экспертов института, Бунин, несмотря на то, что его творчество было тесно связано с Украиной, «поддерживал российскую имперскую политику». Те же обвинения предъявили и другим публицистам.

Украинский институт национальной памяти назвал творчество Инбер «частью русской культуры и советской идеологии».

Эксперты заявили, что названные в честь этих авторов топонимы и установленные им памятники следует считать пропагандой «российской имперской политики». Отмечается, что это не касается исследований, посвященных жизни и творчеству писателей.

В марте УИНП назвал уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова, «символом российской имперской политики» вместе с композитором Михаилом Глинкой и поэтом Иосифом Бродским.
Созванная институтом комиссия экспертов постановила, что Булгаков якобы являлся «ярым украинофобом».

Ранее сообщалось, что Сердючку могут не впустить в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами