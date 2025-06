Верка Сердючка не стала отказываться от песен на русском языке

Певец Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) ответил матом хейтерам, которые критикуют его выступления на русском языке. Соответствующую видеозапись опубликовало издание в Telegram-канале «Страна.ua».

14 июня издание «Страна.ua» писало, что выступление Данилко в Osocor Residence в Киеве вызвало возмущение у «языковых активистов». Сердючку раскритиковали за исполнение песен на русском. Более того, телеведущий Виктор Дяченко сообщил, что подал жалобу уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю, и обвинил исполнителя в попытке «мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве».

Языковой омбудсмен на ситуацию отреагировал и сообщил, что обратился в полицию из-за нарушения моратория на русскоязычные песни в украинской столице.

В мае Данилко признался, что его сценический образ Верки Сердючки всегда был «политической фигурой». Исполнитель также вспомнил о «травле», которой он подвергся после выступления на «Евровидении – 2007»: часть зрителей уверяла тогда, что в припеве певец произнес фразу «I want to see — Russia goodbye» («Я хочу видеть — Россия, прощай»), несмотря на то, что сам артист неоднократно это опровергал.

Ранее друг Сердючки заявил о скором наказании певца властями Украины.