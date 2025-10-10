На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пример всем, кто прячется в кустах»: Мизулина поддержала решение Macan пойти в армию

Гава ЛБИ Мизулина назвала мужским поступком решение певца Macan о службе в армии
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что поступок рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) об уходе на военную службу может стать достойным примером для других представителей шоу-бизнеса.

1 октября Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Сам Macan спустя несколько дней сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не верить желтым СМИ. Накануне же стало известно, что Косолапов отправится проходить срочную военную службу уже в конце ноября текущего года.

«Молодец, если пойдет. Правильный мужской поступок. Хороший будет пример всем «коллегам по цеху», кто прячется в кустах или поддельные военники покупает», — отреагировала на произошедшее глава ЛБИ.

27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный ушел служить в армию. Актер добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы.

