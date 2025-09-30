СМИ: мать вокалиста группы «Руки Вверх» госпитализировали

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SHOT: мать вокалиста группы «Руки Вверх» Жукова экстренно госпитализировали
sezhukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать вокалиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Лилию экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что Лилию Жукову доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга.

«Музыкант самостоятельно доставил 72-летнюю женщину в медучреждение», — утверждает издание.

26 сентября Жуков рассказал, что выступает на сцене уже более 30 лет. Музыкант напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники», а также отметил, что имеет ряд важных наград за свое творчество и внушительный стаж работы.

В конце августа сообщалось, что Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше одного миллиона рублей.

11 июля СМИ сообщили, что ФНС ликвидировала ресторан «Папа жарит мясо» певца Сергея Жукова из-за недостоверных сведений и непредоставление документов отчетности.

Налоговики заблокировали счета гриль-кафе «Папа жарит мясо» еще в феврале 2024 года. Заведение задолжало порядка 35 тыс. рублей на фоне долгов по аренде, воде и электричеству, а также у компании накопились штрафы.

Ранее Сергей Жуков высказался об идее депутата запретить «Сектор Газа».

