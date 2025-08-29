Счета Сергея Жукова под угрозой блокировки из-за крупного налогового долга

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает PostNews в Telegram-канале.

Издание обнаружило задолженность на ИП певца в размере одного миллиона 96 тысяч рублей. Как напоминают СМИ, Жукову грозит блокировка банковских счетов в случае несвоевременной оплаты долга, но пока на исполнителе не значится исполнительных производств.

11 июля СМИ сообщили, что ФНС ликвидировала ресторан «Папа жарит мясо» певца Сергея Жукова из-за недостоверных сведений и непредоставление документов отчетности.

Налоговики заблокировали счета гриль-кафе «Папа жарит мясо» еще в феврале 2024 года. Заведение задолжало порядка 35 тыс. рублей на фоне долгов по аренде, воде и электричеству, а также у компании накопились штрафы.

В конце июня появилась информация, что Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки Лабубу, которую назовет Бабайка. Концепт будущего персонажа представляет собой пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.

