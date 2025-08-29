На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Счета Сергея Жукова под угрозой блокировки из-за крупного налогового долга

PostNews: счета певца Жукова могут заблокировать из-за долга свыше 1 млн рублей
true
true
true
close
Фото из личного архива Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает PostNews в Telegram-канале.

Издание обнаружило задолженность на ИП певца в размере одного миллиона 96 тысяч рублей. Как напоминают СМИ, Жукову грозит блокировка банковских счетов в случае несвоевременной оплаты долга, но пока на исполнителе не значится исполнительных производств.

11 июля СМИ сообщили, что ФНС ликвидировала ресторан «Папа жарит мясо» певца Сергея Жукова из-за недостоверных сведений и непредоставление документов отчетности.

Налоговики заблокировали счета гриль-кафе «Папа жарит мясо» еще в феврале 2024 года. Заведение задолжало порядка 35 тыс. рублей на фоне долгов по аренде, воде и электричеству, а также у компании накопились штрафы.

В конце июня появилась информация, что Жуков планирует производить российский аналог популярной игрушки Лабубу, которую назовет Бабайка. Концепт будущего персонажа представляет собой пухлую зверушку с серой шерстью и розовой шапкой, которая будет работать на основе искусственного интеллекта.

Ранее Кадышевой пообещали невероятный успех в рэпе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами