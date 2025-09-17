На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Есть более противные вещи»: Сергей Жуков – об идее депутата запретить «Сектор Газа»

Сергей Жуков заявил, что миллионы людей продолжат слушать запрещенный «Сектор Газа»
Фото из личного архива Сергея Жукова

Люди продолжат слушать группу «Сектор Газа» даже в случае ее запрета, поскольку невозможно отобрать у слушателей любимую музыку. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

«Я фанат, и мне кажется, музыка на то и музыка, что она должна быть разной. И, несмотря на всю свою хулиганистость, несмотря на всю свою отличающуюся от всех музыку, «Сектор Газа» — это на самом деле культовая группа, культовый исполнитель Юра Хой. И, естественно, взять и отобрать у миллионов слушателей их любимую музыку в любом случае не получится. Люди в любом случае будут слушать и так далее. Мне кажется, что не это нужно запрещать. Есть гораздо более противные вещи, группы, музыка, которые этого требуют. А вот тут, мне кажется, невозможно отобрать у людей любимую музыку», — сказал он.

17 сентября глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила журналистам, что группу «Сектор Газа» нужно запретить на музыкальных площадках. Парламентарий удивилась тому, что Роскомнадзор «до сих пор не отреагировал» на деятельность группы и пообещала лично заняться этим вопросом. По мнению Останиной, репертуар коллектива — «неоднозначный» и противоречит общественному запросу на произведения духовно-нравственного содержания.

Ранее Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

