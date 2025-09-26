Лидер «Руки Вверх!» рассказал о желании получить звание заслуженного артиста РФ

Лидер группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков рассказал, что выступает на сцене уже более 30 лет. В беседе с Общественной Службой Новостей он порассуждал о предстоящем выходе на пенсию, отметив, что на размере выплат могло бы сказаться присвоение ему звания заслуженного артиста РФ.

Жуков напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники», а также отметил, что имеет ряд важных наград за своё творчество и внушительный стаж работы.

«Но вот точно сказать, как это всё отразится на моей будущей пенсии, я не могу, потому что я ещё не собираюсь покидать сцену и надеюсь как можно дольше радовать людей своими песнями», — добавил исполнитель.

В то же время он напомнил, что, помимо пенсии, имеет право на дополнительные выплаты, но только в случае, если ему официально присвоят звание «Заслуженный артист РФ». Оценивая такую перспективу, лидер «Руки Вверх!» подчеркнул, что хотел бы иметь такое звание, как и любой артист.

Напомним, до этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава выступил с инициативой дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Он отметил, что у Шуфутинского много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание. Его поддержал музыкальный критик, журналист Сергей Соседов.

