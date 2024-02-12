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Налоговая арестовала счета крымского ресторана Сергея Жукова

Mash: ФНС заблокировала счета ресторана Сергея Жукова из-за долга

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Павел Бедняков/РИА Новости

Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана «Папа жарит мясо» певца Сергея Жукова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, заведение задолжало порядка 35 тыс. рублей из-за долгов по аренде, воде и электричеству, а также штрафов. Сейчас, по данным Mash, ресторан не работает, однако бизнес не ликвидирован.

Гриль-кафе «Папа жарит мясо» открылось в Симферополе в 2019 году. После пандемии у заведения начались проблемы, отметает канал.

11 февраля сообщалось, что певец Стас Михайлов ликвидировал свой продюсерский центр «Творческая мастерская» из-за низкой прибыли организации. Артист отправил все необходимые для ликвидации документы в ФНС еще в конце 2022 года, однако налоговая служба вынесла окончательное решение о ликвидации бизнеса только сейчас.

Фирма просуществовала 12 лет и работала в сфере исполнительских искусств, радио- и телевизионного вещания, производства кино- и видеофильмов, телевизионных программ. Однако за 2021 год компания принесла артисту всего 685 тысяч рублей при общей выручке в 5,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников отправился с крестным ходом по линии передовой.

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