Шахназаров рассказал о криминальном периоде «Мосфильма»

Режиссер Шахназаров заявил, что о криминальном периоде «Мосфильма» можно снять кино
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров в беседе с ТАСС, что в 1998 году студия находилась в ужасном состоянии.

В тот период Шахназаров только вступил в пост генерального директора компании. Режиссер отметил, что в 90-х «Мосфильм» был разрушен.

«Конечно, очень много было там криминального. Вот поэтому в принципе об этом можно было бы снять фильм, который был бы и детективом, и комедией, и драмой, и трагедией одновременно», — рассказал режиссер.

По словам Шахназарова, восстановить «Мосфильм» ему помог предыдущий опыт, а также большие амбиции. Он заявил, что хотел сделать из кинокомпании одну из лучших студий в мире. Артист уверен, что сейчас «Мосфильм» не уступает голливудским компаниям.

В мае Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В том же месяце президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Ранее сообщалось, что осудивший СВО актер готов выступить в России за несколько млн рублей.

