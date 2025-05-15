Шахназаров оценил перспективы сотрудничества России и Китая в кино

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал в беседе с ТАСС, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами.

«Сказать, что это сейчас приобрело реальные очертания, еще не могу. Хотя, я думаю, что перспективы хорошие, учитывая разностороннее сближение с Китаем», — поделился режиссер.

Шахназаров заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В мае президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

Путин также обратил внимание собравшихся на то, что в феврале 2025 года в российский кинопрокат вышел российско-китайский фильм «Красный шелк», премьеру которого президент назвал весьма успешной.

Ранее фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае.