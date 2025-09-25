Осудивший СВО актер готов выступить в России за несколько млн рублей

Финский актер Вилле Хаапасало выразил готовность выступить в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Хаапасало очень тоскует по России и иногда туда приезжает. Артист принимает заказы на проведение корпоративов. В связи с проблемой с логистикой актер просит за выступление 3 миллиона рублей. За эти деньги он готов повторить сцену из фильма «Особенности национальной охоты», а также провести мероприятие в стиле картины.

В райдер Хаапасало входит перелет бизнес-классом и номер полулюкс. За выступление в Турции артист просит 2 миллиона рублей, а в Грузии — 1 миллион 750 тысяч рублей.

SHOT отметил, что Вилле Хаапасало снимался в фильмах с Владимиром Зеленским и осудил специальную военную операцию на Украине. На данный момент он проживает в Финляндии, где занимается бизнесом. Актер владеет сетью грузинских ресторанов.

В фильмографии Хаапасало более 60 проектов. Он играл в таких картинах, как «Особенности национальной охоты», «Кукушка», «22 июня. Роковые решения», «Особенности национальной рыбалки», «Диверсант», «Любовь в большом городе», «Беременный».

Ранее Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей.