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Путин рассказал о совместных фильмах Китая и России

Путин заявил, что КНР и РФ снимут много интересных фильмов
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Алексей Никольский/фото-хост агентство РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России. Его цитирует ТАСС.

«Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — высказался Путин.

Он также напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

«Хочу это с удовольствием отметить», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание собравшихся на то, что в феврале 2025 года в российский кинопрокат вышел российско-китайский фильм «Красный шелк», премьеру которого президент назвал весьма успешной.

Делегация КНР во главе с председателем прилетела в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее стало известно, что парадный расчет КНР примет участие в параде на Красной площади в День Победы.

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