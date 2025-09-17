Певица Слава сообщила о болезни: «Вирус добрался и до меня»

nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила о болезни в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном певицей фото она лежит на кровати и имитирует кашель. Запись исполнительницы сопровождается двумя эмодзи, символизирующими пот и вирус.

В кратком сообщении Сланевская отметила: «Вирус добрался и до меня». Другими деталями недомогания артистка делиться не стала.

Накануне Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ. Число заболевших по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.

В июне Сланевская заявляла, что ей может потребоваться операция из-за проблем с ушами. Она выкладывала фотографию из медицинского учреждения с подписью: «Ухи, ухи», сопроводив публикацию плачущим эмодзи.

