Юрист рассказал, как мошенник обманул Олега Газманова на деньги

Российский певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все накопления на пенсию. Об этом сообщил в интервью РИА Новости юрист семьи артиста Роман Кузьмин.

По его словам, в 2019 году Газманов и его супруга выдали займ Саркисяну.

«Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал адвокат.

Кузьмин поделился, что Саркисян появился рядом с семьей Газманова в 2016 году, пытался показать себя с лучшей стороны, воспользовался хорошим к себе отношением и получил денежные средства. Впоследствии через год мужчину попросили вернуть деньги, однако тот заявил, что денег нет, они были куда-то инвестированы.

Позже Саркисян ссылался на эпидемию ковида, затем проведение СВО, что якобы возникли трудности с переводом денег из США, где он проживает. Мужчина частично приезжал в Россию, семья Газмановых много раз просила о встрече, но он ни слова не говорил и уезжал, поделился юрист.

В дальнейшем Газмановы поняли, что их обманули и решили обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ, добавил Кузьмин.

14 сентября Московский городской суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в мошенничестве против Газманова и его жены. Изначально фигуранта дела отправили в СИЗО, однако затем Мосгорсуд отменил это решение и изменил меру пресечения, поскольку обвиняемый заботится об иждивенцах и имеет заболевания сердца.

