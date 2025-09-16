На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ выросла на 63,8% за неделю
Shutterstock

Число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«На 37-й неделе было зарегистрировано свыше 696 тыс. случаев, что на 63,8% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее высокий всплеск заболеваемости зафиксирован среди школьников. Специалисты связывают данную тенденцию с окончанием периода отпусков и формированием детских коллективов.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.

До этого врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что осенью люди болеют чаще из-за снижения естественных защитных свойств слизистой. Для укрепления здоровья в период всплеска заболеваемости специалист посоветовал промывать нос, полноценно питаться и пить витамин D.

Ранее Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле.

