Певица Слава о проблемах со здоровьем: «Походу снова операция»

Певица Слава не исключила, что ей потребуется операция из-за проблем с ушами

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей может потребоваться операция из-за проблем с ушами.

Сланевская выложила фотографию из медицинского учреждения с подписью: «Ухи, ухи» — и сопроводила публикацию плачущим эмодзи. В следующей Stories Слава демонстративно показала фанатам грустное лицо на видео, которое сняла в кабинете врача.

«Ну поехали. Походу снова операция», — написала знаменитость.

При этом Слава не стала делиться деталями своего обращения к специалисту.

В июле 2023-го певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Слава разрешила конфликт с Хайдаровым мирным путем в октябре 2023-го. Они заключили полностью устроившее певицу соглашение. В октябре 2024-го Хайдаров заявил, что готов примириться с певицей Славой.

Ранее сообщалось, что Милявскую требуют окончательно убрать со сцены России.