Названы имена международных ведущих «Интервидения»

IZ: международными ведущими Интервидения стали Стэфи Патель и Lay
true
true
true
close
Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

Международной парой ведущих «Интервидения» стали индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Lay (Мэн Лэй). Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на организаторов конкурса.

Lay — один из самых узнаваемых двуязычных ведущих Китая. Он работал на телеканалах Jilin Satellite TV и Dragon TV, вел Олимпийские игры в Пекине в 2008 году и неоднократно модерировал престижные мероприятия для мировых брендов.

Стэфи Патель — обладательница титула Miss Teen International (2016), финалистка конкурса Femina Miss India (2018) и актриса болливудских фильмов.

По словам обоих ведущих, провести «Интервидение» — честь для них.

До этого гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что музыкальный конкурс может установить рекорд по охвату зрителей. Потенциальную аудиторию «Интервидения» он оценил в более чем четыре миллиарда зрителей.

Финал «Интервидения» пройдет в Москве 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Он выйдет на сцену девятым.

Ранее Shaman отменил концерт в Сочи из-за «Интервидения».

