Shaman отменил концерт в Сочи из-за «Интервидения»

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) сообщил в Telegram-канале об отмене концерта в Сочи.

Выступление должно было пройти 17 сентября. Дронов признался, что не может провести концерт из-за большой загруженности по подготовке к «Интервидению». Также в этот день состоится генеральная репетиция финала конкурса.

«Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что мы обязательно еще не раз встретимся с вами в Сочи. Спасибо вам за ваше терпение и бесконечную поддержку», — отметил певец.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

1 сентября участницы музыкального коллектива «Бурановские бабушки» сделали предсказание о международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Одна из участниц коллектива назвала будущий конкурс прекрасным и порадовалась тому, что в России пройдет «Интервидение».

Ранее Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи.