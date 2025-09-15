На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Баста зарегистрировал новый товарный знак

Рэпер Баста подал заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака
true
true
true
close
Алёна Яшина

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) подал заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака. Это выяснила «Газета.Ru».

Баста хочет запатентовать бренд «Brutal Ghost». В случае регистрации патента артист сможет продавать под ним спортивные наряды, нижнее белье, варежки, перчатки, галстуки, обувь, куртки, платья, свитера, халаты, юбки, рубашки и прочие элементы одежды.

В мае Баста увеличил прибыль своего ресторана. ООО «Фрэнк Бай Баста» заработало 393 миллиона 628 тысяч рублей выручки за 2024 года при прибыли в 385 млн 9 рублей. Это на почти 181 миллион больше, чем за 2023-й. В позапрошлом году компания получила 217 миллионов 344 тысячи выручки с прибылью в 212 миллионов 965 тысяч рублей.

Вакуленко открыл ресторан «Frank by Баста» в апреле 2019 года. На данный момент в России открыто 19 заведений сети.

17 августа в РИА Новости сообщили, что к Вакуленко подали иск в суд о возмещении сумм морального вреда. В публикации не раскрывается, о какой сумме идет речь, а также не говорится, какой моральный вред был причинен.

Ранее ICEGERGERT и Баста обратились к Павлу Дурову.

