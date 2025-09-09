На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ICEGERGERT и Баста обратились к Павлу Дурову

Рэпер ICEGERGERT попросил Павла Дурова восстановить его альбом в Telegram
true
true
true
close
iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер ICEGERGERT (Георгий Гергерт – настоящее имя) в Telegram-канале обратился к создателю мессенджера Павлу Дурову.

ICEGERGERT рассказал Дурову, что его чат в Telegram с новым альбомом «Глаз бога» удалили. Он попросил у программиста помощи.

«Помоги восстановить альбом, восстановить файл из архива базы Telegram», — обратился артист.

К просьбе присоединился рэпер Баста (Василий Вакуленко).

«Паш, отзовись, пожалуйста, помоги земляку», — заявил Вакуленко.

ICEGERGERT родом из Санкт-Петербурга, как и Павел Дуров.

В сентябре модель и блогерша Мария Погребняк рассказала, что мошенники украли ее аккаунт в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Она призналась, что через WhatsApp работала со многими людьми и компаниями. По словам модели, через некоторое время злоумышленники связались с ней и потребовали миллион рублей за аккаунт.

Погребняк отметила, что никогда не будет платить «негодяям». Модель попросила поклонников быть бдительными. Она призвала никогда и никому не называть код, который приходит на телефон.

Ранее Mona обвинили в пиаре на скандале с черной передержкой.

