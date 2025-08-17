На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Басту подали в суд за моральный вред

РИА Новости: на певца Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

К певцу и музыканту Василию Вакуленко (псевдоним Баста — прим. ред.) подали иск в суд о возмещении сумм морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда», — говорится в сообщении.

При этом в публикации не раскрывается, о какой сумме идет речь, а также не говорится, какой моральный вред был причинен. Суд вынес определение о возврате искового заявления, потому что информация о местонахождении исполнителя не предполагает рассмотрения в данном суде.

До этого суд в Москве взыскал с Басты задолженность по оплате коммунальных платежей. Взыскателем по иску выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга не сообщается.

В начале августа стало известно, что в суде района Раменки города Москвы поступил приказ о взыскании с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) задолженности по коммунальным платежам.

Ранее Баста рассказал о смысле своего мюзикла «Любовь без памяти».

