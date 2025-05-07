Баста увеличил прибыль своего ресторана на 181 млн рублей

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, увеличил прибыль своего ресторана. Это выяснила «Газета.Ru».

ООО «Фрэнк Бай Баста» заработало 393 миллиона 628 тысяч рублей выручки за 2024 года при прибыли в 385 млн 9 рублей. Это на почти 181 миллион больше, чем за 2023-й. В позапрошлом году компания получила 217 миллионов 344 тысячи выручки с прибылью в 212 миллионов 965 тысяч рублей.

Вакуленко открыл ресторан «Frank by Баста» в апреле 2019 года. На данный момент в России открыто 19 заведений сети.

В апреле 2025-го Баста выпустил новый альбом своего электронного проекта Gorilla Zippo под названием «LAMBADA».

В съемках клипа на его песню «Туда-сюда» с нового альбома приняли участие 75 знаменитостей, среди которых Владимир Пресняков, Никита Кологривый, Ольга Серябкина, Гуф, Егор Крид, Антон Шастун, Олег Майями, Сергей Бурунов, Денис Дорохов, Николай Василенко, Олеся Иванченко, Стас Михайлов, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Feduk, тринадцать карат, Азамат Мусагалиев и многие другие. Появляется в клипе и рэпер Паша Техник, которого не стало в начале апреля в Таиланде.

Ранее Антон Беляев раскрыл, сколько стоит трек для Николая Баскова.