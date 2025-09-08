Буланова ответила на слухи об увольнении своего танцора после скандала

Певица Татьяна Буланова опровергла сообщения о том, что уволила своего танцора Дмитрия Берегуля, который стал знаменитым благодаря завирусившемся в соцсетях видео со своим слишком простым танцем. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала эти слухи инсинуациями, подчеркнув, что по-прежнему сотрудничает с артистом.

«Да я впервые слышу об увольнении, я никого не увольняла, это какие-то инсинуации со стороны прессы. Мы продолжаем плотно сотрудничать с Дмитрием. Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла», — заявила певица.

Буланова подчеркнула, что не хотела бы потерять такого талантливого танцора, но согласна с тем, что каждый может выбрать себе наиболее интересную и близкую к сердцу работу.

Комментируя сообщения о том, что танцор также выступает на корпоративах и других концертах, звезда отметила, что знает об этом, однако с творчеством самой певицы это никак не связано и поэтому претензий к нему она не имеет.

4 сентября Telegram-канал Mash со ссылкой на артиста написал, что Дмитрий Берегуля уволен и не поедет с командой Булановой в тур по Дальнему Востоку и Сибири, который пройдет осенью 2025 года. Позднее сам танцор опроверг эту информацию, заявив, что продолжает работать.

Напомним, после распространения вирусного видеоролика танцоров артистки раскритиковали из-за их возраста и слишком легкой хореографии. В комментариях пользователи написали, что они «как будто пиво пили на лавочке», а потом вышли на сцену. Сама Буланова заявила, что работает с этими людьми уже 25 лет, а позже появилась информация, что певица может устроить кастинг и взять в подтанцовку новых «самородков». Также она отмечала, что ее команда повторяла движения, которые выполняют на сцене уже 25 лет, поэтому никто не ожидал, что на них внезапно обрушится слава.

Ранее экс-солистка «Миража» назвала танцоров Булановой пингвинами с признаками ожирения.